"Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki atamalarda tek ölçüt Memur-Sen'e üye olmak"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde örgütlü olan KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, kurumda yapılan atamalarda liyakatın ölçü olmadığı belirterek, “Liyakat değil, tek ölçü Memur-Sen’e üye olmak. 10 yıldır bunu yaşıyoruz” dedi.

Sayıştay Başkanlığı, DHMİ 2018 yılı denetim raporunda şeflik ve uzmanlık kadroları için “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavı yapılırken şube müdürlüğü kadrosu için 2007 yılından bugüne hiç sınav yapılmadığını tespit etmişti. Buna göre 2017 yılında 16 kişi, 2018 yılında 5 kişi şube müdürü olarak yönetmeliği aykırı atandığı ortaya çıkmıştı. Sert uyarılarda bulunulan raporda “kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi” istenmişti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre raporun ardından konuşan Genel Başkanı Hasan Bektaş “Kuruluşta bir atama için ya da en ufak bir hakedişi almak için, bu lojman olabilir başka bir şey olabilir, tek ölçü liyakat değil, Memur-Sen’e üye olmak. Bu durum 2006, 2007’den sonra böyle ve hızlanarak devam etti. 10 yıldır bunu yaşıyoruz. Funda Ocak’ın genel müdür olduğu önceki dönem abartılı bir şekilde bunları yaşadık. Bu konuyla ilgili elimize kimin nereye atandığını gösteren belgeleri alarak defalarca DHMİ’ye gittik. Bu yaptıkları şeyin kurumu zedelediğini, iş barışını ve iş verimini bozduğunu söyledik. Atamalarda likayat ölçüsü olmadığı için, o görevlere gelen kişiler, o görevleri layıkıyla yapamıyorlar. Bu görevlere geldikleri için, bu görevleri hak edenlerin önüne geçtikleri için de iş barışı bozuluyor” diye konuştu.