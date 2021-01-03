Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde 70 milyon liralık kayıp

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, 15 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü hatalı uygulama ile bazı kiracıları ücret tarifesi kapsamının dışında bıraktığı ve 70,7 milyon TL gelir kaybına yol açtığı tespit edildi.

BirGün gazetesinden Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ), kiracılara yönelik belirlenen ücret tarifesini uygulamayarak 70,7 milyon TL gelir kaybına yol açtığı tespit edildi. İdari kadrolara atamaların, şube müdürlüğüne sınavsız geçiş için kullanıldığı da belirlendi.

Sayıştay denetçileri, 2019 yılı denetimleri kapsamında DHMİ’nin mali hesaplarını mercek altına aldı. Milyonlarca lira gelir kaybına yol açan hatalı uygulamalar ve atamalardaki usulsüzlükler, denetimler ile açığa çıkarıldı.

DHMİ, ticari olarak kullanılmak üzere toplam 2 bin 277 adet arazi, bina ve büroyu kiraya verdi. 2019 yılı tarifesi kapsamında bu alanlardan 92,1 milyon TL gelir elde edildi. İncelemede, belirlenen tarife kapsamında ücretlendirilmesi gereken arazi, bina ve benzeri nitelikteki 439 adet alana yönelik belirlenen ücret tarifesinin uygulanmadığı görüldü. Gelir kaybına neden olan uygulamanın 15 yılı aşkın süredir devam ettiği anlaşıldı.

Tarife dışına çıkarılan 439 adet arazi ve kapalı alan karşılığında 2019 yılında 97,8 milyon TL kira toplandığı bildirildi. Ancak bu tatarın havalimanı ücret tarifelerindeki karşılığının 168,5 milyon TL olduğu belirtildi. Tarife dışı bırakma uygulaması nedeniyle kurumun 2019 yılında 70,7 milyon TL gelir kaybına uğradığı, 2020 yılı için öngörülen gelir kaybının ise 75,4 milyon TL olduğu ifade edildi.

Denetçiler, DHMİ idari kadrolarına yapılan atamaların şube müdürlüğüne sınavsız geçiş için kullanıldığını da belirledi. 2017 yılında 16 kişinin, 2018 yılında beş kişinin, 2019 yılında ise 19 kişinin şube müdürü olarak atandığı öğrenildi.

Atamalar incelendiğinde, şef, memur, tekniker, teknisyen gibi kadrolarda yer alan bu kişilerin Yönetim Kurulu kararlarıyla önce boş bulunan daire başkan yardımcılığı, havalimanı müdürlüğü gibi yöneticilik kadrolarına atandıkları, ardından uzun süre geçmeden şube müdürlüğüne atandıkları göze çarptı. Sayıştay, atamaların yöneticiliğe sınavsız geçiş için kullanılmaması konusunda idareyi uyardı.