Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal istifa etti

Bugün toplanan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Toplantısı’nda istifası kabul edilen DHMİ Genel Müdürü Birdal, konu ile ilgili DHA Muhabirine "Tamamen özel nedenlerden dolayı istifa ettim" şeklinde açıklamada bulundu.

THY 305 işçiyi geri almayacağını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) grev yasağına karşı eylem yaptığı için işten çıkarılan 305 kişiyi yeniden geri almamaya karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Hava Yolları A.O. 4 Haziran 2012 Pazartesi günü Hava-İş Sendikası yetkililerini Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sürdürülmesi, mutabakatla çözüme ulaşılması için toplantıya davet etmiştir. Hava-İş Sendikası yetkilileri ile 5 Haziran 2012 Salı günü yapılan görüşmede, Sendika yetkilileri işten çıkartılanların tekrar işe alınmalarını talep etmiştir. Bu talebin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’nda değerlendirileceği cevabı verilmiştir.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda,

- Sendika’nın yaptığı çağrının ve işe gelmeyen personelin eyleminin yasadışı, bu nedenle Türk Hava Yolları tarafından yapılan işten çıkarmaların ise hukuka uygun olduğu,

- Sendika’nın yasadışı eylem çağrısına uymanın hukuki yaptırımları hakkında tüm çalışanların bilgilendirildiği, 15 bini aşkın çalışanın çok az bir kısmının uyarıları dikkate almayarak yasadışı eyleme katıldığı, bunun sonucunda oluşan maddi zararın boyutları dikkate alınarak, iş akti feshedilen personelin tekrar işe alınma talebinin kabul edilmemesine karar vermiştir.

Alınan bu karar ve Türk Hava Yolları A.O.’nun Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürme niyeti Sendika yetkililerine iletilmiştir."