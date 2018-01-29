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Yaşam

Devlet hastanesinin kantininde kadın cinayeti

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, bir kadın, tartıştığı erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü

29 Ocak 2018 18:52

 

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki Hörü Sarıkaya, hastanenin kantininde, tartıştığı Hasan Hüseyin C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin kantininde Hörü Sarıkaya (38) ile Hasan Hüseyin C. (75) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışma sırasında Ceylan, Sarıkaya’ya tabancayla birkaç el ateş etti. Sarıkaya, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. 

Hasan Hüseyin C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadının cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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