Devlet hastanesine 42 bin TL'lik bahçe kapısı

Poliklinik ve fiziki koşulların yetersiz olduğu Kuşadası Devlet Hastanesi’ne, bayındırlık birim fiyatlarıyla 42 bin TL harcanıp bahçe kapısı yapılması tepki çekti.





Sağlık çalışanları, kriz koşullarında, bu kadar büyük para harcanarak inşa edilen kapıyı ‘nizamiye kapısı’ olarak nitelerken, Başhekim Tayfun Vural uygulamayı savundu.



İlçede 2001 yılında hizmete giren ancak, birçok polikliniğin çalışmaması ve çeşitli fiziki yetersizlikler nedeniyle zor günler geçiren 50 yataklı Kuşadası Devlet Hastanesi, yeni yapılan bahçe kapısı nedeniyle karıştı. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, yaz aylarında günde ortalama 1300, kış aylarında 900 hastaya hizmet veren hastaneye, eksiklerin giderilmesi yerine bayındırlık birim fiyatlarıyla 42 bin TL harcanıp bahçe kapısı yapılması sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Bunu ‘nizamiye kapısı’ olarak niteleyen doktorlar, “Bir çok hasta tıbbi eksiklikler nedeniyle Söke ya da Aydın'a yönlendirilirken, eksiklerin giderilmesi yerine böylesine ciddi tutarlara bahçe kapısı yaptırılması akıl alır gibi değil” dedi.



Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Tayfun Vural, kapı için harcanan parayla hastanenin birçok eksiğinin giderilebileceği görüşüne katıldığını belirterek, “Ancak, giriş kapısı da kurum için çok önemli. Hastanenin öncelik sırasına göre şimdiki ihtiyacımız bu kapı. Yaya ve araç trafiğini güven altına almak için önem taşıyor. Hastanenin çevre düzeni projesi çerçevesinde kapı yapıldı. İkinci aşama hastane bahçesinin tümünün çitle çevrilmesi” dedi.



Kapının olası yangın sırasında itfaiye araçlarının giremeyeceği kadar küçük olduğu eleştirilerine yanıt veren Vural, “Eleştiri doğru. Kapıdan ancak küçük itfaiye araçları geçebilir. Büyükler geçemez” demekle yetindi.



Bu arada, cildiye polikliniğinin bulunmadığı Kuşadası Devlet Hastanesi’nde bazı cildiye doktorlarının istifa ettiği belirtildi.





