Devlet hastanesinden istifa eden doktorun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Günlerce etrafıma bakarak yürüdüm, takip eden var mı diye

Sosyal medya platformu Twitter'da bir dermatologun devlet hastanesinden neden istifa ettiğini anlattığı paylaşımları gündem oldu. Her gün 150-160 hasta baktığını, yetişemediği hastalar tarafından hakarete uğradığını ve bir gün bazı hastaların üzerine yürüdüğünü, kendisinin de kaçtığını anlattı.

“Günlerce etrafıma bakarak yürüdüm, takip eden var mı diye. Şimdi bu tüketip kaçırdığınız, istifa eden cildiye doktorunu mumla ararsınız” diyen dermatolog, “Hiçbir meslektaşım bu hakaretlere kavgalara maruz kalmamalı” diye yazdı.

Dermatolog Dr. Aslı Tokmak’ın paylaşımı şöyle:

"1 ay önce istifa ettiğim 1500 km ötedeki hastaneden bir hasta bugün çalıştığım özel kliniği aradı. ‘Buraya halen cildiyeci gelmedi, doktor hanım bizimle bir ilgilensin’ diye sitem etti. Neden istifa ettiğimi, yaşadığım travmayı bir kere daha hatırladım…Travma çünkü…

Totalde 500 bin nüfuslu bir ilde tek dermatolog olarak günde 150-160 hasta bakıp, tuvalete gidecek zamanı bile bulamayıp bir de üstüne poliklinik kapısında muayene girişi alamayan hastalar tarafından her gün hakaret yiyordum. Üstüme yürüdüler. Başhekimliğe kaçtım, peşimden orayı bastılar ‘o kadın gelecek bize bakacak isterse gelmesin bakalım!’ bağrışlarını duyup arka kapıdan kaçtım. Günlerce etrafıma bakarak yürüdüm, takip eden var mı diye. Şimdi bu tüketip kaçırdığınız, istifa eden cildiye doktorunu mumla ararsınız. Varlığımın kıymetini bilmeyene yokluğum dert olur demiştim, oldu işte. Yaşadığım travmayı ben bilirim, halen rüyamda poliklinik kapısında yaşanan kavgaları görerek korkuyla uyanıyorum. Hiçbir meslektaşım bu hakaretlere kavgalara maruz kalmamalı.

Çok severek yaptığım işime devlette çalışıyorken her gün kendimi motive ederek gidiyordum ‘İçini ferah tut aslı, eve gelebileceksin bugün’ diye. Devletin benden bakmamı istediğinden çok daha fazlasını her gün baktım. Ama karşılığında bir teşekkür bile almadığım gibi karşılığında muayene olamayan hastalardan hakaret, küfür yedim. İstifa dilekçemi işleme koyarken bile zorla kendini muayene ettirmeye çalışan bir hasta, ben istifa ettim yokum artık dediğimde ‘Nolcak bi krem yazsan be kadın, eline mi yapışır!’ dedi. Elime yapışmaz tabi, ama böyle diline dikkat etmeden, saygısızca söylersen elin kremsiz, şehrin de dermatologsuz kalır işte. İşte bugün kliniğe gelen bu telefon bunları buraya dökmeme sebep oldu, hep içime içime atmıştım. Sağlıkla kalmak ümidiyle."