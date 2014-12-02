Devlet hastanesinde yangın paniği

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güç kaynaklarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, yatarak tedavi gören bazı hastalar sedye ve yakınlarının yardımıyla hastane bahçesine çıkarıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören bazı hastalar ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi, bu sırada hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarının panik yaşadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA’nın haberine göre, hastanede inceleme yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erdoğan Duran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik tesisatındaki aşırı yüklenmeden kaynaklandığını belirtti.

Yangın nedeniyle hastanede panik yaşandığını dile getiren Duran, şunları söyledi:

"Hastanenin içinde yoğun bir duman yaşandığı için panik yaşanmış tabiki. İtfaiyemiz olaya anında müdahale etmiş ve yangın söndürülmüştür. Tabi güç kaynakları devreden çıktığı için hastanede elektrik kesintisi yaşanmış, teknik ekibimiz TEDAŞ ekipleriyle çalışıyor. Bu arada 112 Acil Hizmetleri olarak ilimizdeki bütün yoğun bakım yataklarımızı organize ettik, her ihtimale karşı nakledilmesi gereken hastalarımız olursa bunları organize ettik. Çevre illerde de yataklarımız boşaltıldı, büyütülecek bir konu yok."

Hastanede çalışmalar nedeniyle bazı bölümlere elektrik verilemediğini dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Devam eden çalışmalar nedeniyle hastanemizin ilk etapta yoğun bakım ünitelerine elektrik verildi, ekiplerimiz yanan kabloların hızla onarılması için uğraşıyor. Onarım gerçekleştikten sonra bütün hastaneye en kısa zamanda elektrik verileceğini düşünüyoruz. Herhangi bir can kaybı olmadığını ısrarla açıklamak istiyorum çünkü bununla ilgili çeşitli spekülasyon yapılmakta şu anda. 3 hastamızı tedbir amaçlı transfer ettik, diğer bütün yoğun bakım hastalarımız hastanede tedavilerini görmekteler, herhangi bir sorun yaşanmıyor."