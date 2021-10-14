Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter'da gündem oldu

Sağlık Bakanlığı'nın randevu alma sistemleri MHRS ve ALO 182'den randevu alamayan vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilerini dile getirdi. #MHRS ve #RandevuAlamıyoruz hashtagini Trend Topic listesinde ilk sıralara taşıyan vatandaşlar, sağlık hizmetinden faydalanamadıklarını aktarırken, hekimler ise yoğun çalışma koşulları nedeniyle şikayetlerini paylaştı.

İşte o tepkilerden bazıları:

- "Daha önce randevu alınmadan dahi sabah erken saatlerde hastaneye gidildiğinde aynı gün içinde tedavi olup çıkabiliyorduk şimdi ne randevu alabiliyoruz ne de tedavi olabiliyoruz. Haftalardır randevu sisteminde şu yazıyla karşı karşıya kalıyorum:

- "Hastane seçemiyoruz zaten de koskoca İstanbul’da bir tane randevu yok bölüm farketmez hepsi böyle biz bosuna mi sgk primi ödüyoruz her ay?"

- "Acil muayene olmam gereken bir durumum var ordan oraya sevk ediliyorum her sevk edilişimde 20 gün sonraya randevu alabiliyorum. Şimdi de 7 aralık için ultrason sırası vermişler. İnşallah ölmem"



- "Randevu alsan ne olacak, bir fizik tedaviyi bir seneye atıyor, paran varsa özele git diyor...Sıra gelecekte tedavi olucan..."



- "Gerçekten ben diyim 3 ay siz diyin 6 ay saymayı bıraktım randevu alamıyorum endodonti bölümüne. Gerçekten şu bölüme randevu alabilen var mi? Her şey normallesti de neden dis sagligi merkezleri normallesmedi ? Vallahi yeter"



- "Ülkemizde iyi giden bir sağlık sistemimiz vardı, artık o da çöküyor "



