Devlet hastanelerinde hacamat ve sülük 'tedavisi'

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nin bir bölümü “Hacamat Merkezi” haline getirildi. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de ‘sülük tedavisi’ yapıldığı ortaya çıktı

Ankara Yenimahalle’de bulunan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nin bir bölümü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi’ne dönüştürüldü. Hastane içerisine açılan GETAT Merkezi bünyesinde “Hacamat, Akupunktur, Mezoterapi, Proloterabi, Ozon Tedavi ile PRP” yapıldığı ifade edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin de sosyal medya hesabından, “Hastane bünyesinde sülük tedavisinin yapıldığı” belirtilerek “Hastanemizin Geleneksel Tıp Merkezi’ni arayarak ozon tedavisi, hacamat tedavisi, sülük tedavisi ve diğer tedaviler hakkında bilgi alabilir veya randevu alabilirsiniz” denilerek bir duyuru paylaşıldı.

AKP döneminde SGK kapsamına alındı

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Ali Karakoç, BirGün’e yaptığı açıklamada konuya şlişikin şunları söyledi: “Biz bir sağlık meslek örgütü olarak ısrarla ‘tıbbın alternatifi olmaz’ diyoruz. Ülkemizde ve dünyada geleneksel uygulamalar adı verilen bu tür uygulamalar tıbbın yerine alamaz. Bunların bilimsel bir etkisinin olmadığını, bu alanda çalışmaların olmadığı ve hatta sülüğün kan emerek insan vücuduna çeşitli mikroorganizmaları enfekte edebileceğini düşünüyoruz. Bu tür uygulamalar, AKP iktidarlarıyla SGK ödeme prosedürlerine alınarak uygulanmaya başlandı. Defalarca bu durumu dile getirerek Bunun hastanelerde yaygınlaşmasını istemedik. Ancak, çağdaş hiçbir özelliği olmayan bir uygulamalar devam ediyor.”

Sağlık Bakanlığı 300 bin liraya belgesel yaptırmış

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Ocak’ta “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konulu” belgesel hazırlatmak için 1 milyon 300 bin TL harcadığı ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Konulu Prodüksiyon Danışmanlık Hizmet Alımı” adı altında ihale düzenlemiş ve haleyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Talha Geredeli’nin MTG Medya isimli şirketinin kazandığı açıklanarak “1 milyon 300 bin TL’lik” ödeme yapılmıştı.