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Dünya

2Rusya'da ve Çin'de cinsel ilişkiye girmeyin2

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e gönderilecek istihbarat yetkililerine Rus casuslarına karşı uyardı

11 Kasım 2014 21:50

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e istihbarat ve diğer bazı görevlerde çalışmak üzere gönderilecek üst düzey yetkilileri Rus casusu güzel kadınlara karşı uyardı.

Sunday Times Gazetesi’nin haberine göre, yetkililere “Gizli Güvenlik Talimatları” belgesi gönderen İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın özellikle soğuk savaş zamanında güzel kadın casusları kullanarak Avrupa ülkelerinden gelen devlet görevlilerini tuzağa düşürme taktiğini yeniden kullanmaya başladığını açıkladı.

 

Şantaj yoluyla diplomatik bilgileri deşifre edebilirler

 

Rus gizli servisi KGB’nin devamı sayılan FSB adına çalışan güzel ve alımlı kadınların önce cinsel ilişkiye girip daha sonra gizlice kameraya çekerek şantaj yoluyla diplomatik bilgileri deşifre etmeye çalışabileceklerini belirten bakanlık yetkilileri aynı şeyin Çin için de geçerli olduğu konusunda uyardı.

Üst düzey devlet görevlilerinden, Rusya ve Çin’de görevleri boyunca cinsel ilişkiye girmemelerini özellikle tavsiye eden bakanlık, örnek olarak da 2010 yılında Avam Kamarası milletvekili ile ilişkisinin ardından Kremlin casusu olduğu ortaya çıkan Katia Zatuliveter ve FBI tarafından deşifre edildikten sonra Rusya’ya iade edilen ve bir dönem modellik de yapan “Kızıl Ajan” lakaplı Anna Chapman’ı örnek gösterdi.

 

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