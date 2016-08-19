Devlet 'FETÖ'ye sızmış; İçişleri Bakanı, "81 ilin emniyet müdüründen 74’ü, 7000 istihbaratçının 6,500'ü FETÖ’cüydü" dedi!

İçişleri Bakanı Efkan Ala, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Yeni açığa almalar olabilir" dedi. İçişleri Bakanlığı görevine getirildiği dönemde 81 ilin emniyet müdüründen 74'ünün Gülen cemaati mensubu olduğunu açıklayan Ala, "Daire başkanlarının tamamı bunlardandı onları da aldık. 5 bin civarında kişiye soruşturma açtık" diye konuştu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 17-25 Aralık'tan önce yaklaşık 7 bin çalışandan 6 bin 500'ü FETÖ mensubuydu. Buranın durumu yükseltilecek, belki daire başkanlığından başkanlık seviyesine, şimdi çalışıyoruz. Onların hepsi temizlendi, başka yerlere tayin edildi, gönderilenler oldu, çıkarılanlar oldu. Jandarmada bir istihbarat başkanlığımız var. Bu da yeniden yapılanacak" dedi.

Efkan Ala İçişleri Bakanlığı görevine, 17-25 Aralık soruşturmasının ardından görevinden istifa eden Muammer Güler'in yerine dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı. Ala'nın atanması, TBMM üyesi olmadığı gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

NTV canlı yayınında darbe girişimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ala, İçişleri Bakanlığı görevine getirildiği dönemde 81 ilin emniyet müdüründen 74'ünün Gülen cemaati mensubu olduğunu açıkladı.

Ala'nın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Şimdi kripto olarak gizlenmiş yeni soruşturmalarla ortaya çıkan 50-60 kişi oluyor. Buna dünyada söylenebilecek en son tanımlama cemaat olabilir. Bu bir gizli ve bir istihbarat örgütü gibi kurgulanmış gibisi fazla taş çıkartacak cinsten kurgulanmış. Polislere ilişkin daha da var tespit edilen. Yeni açığa almalar olabilir. 17-25 Aralık'ta 81 il emniyet müdüründen 74'ü bunlardandı. Daire başkanlarının tamamı bunlardandı onları da aldık. 5 bin civarında kişiye soruşturma açtık.

İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 17-25 Aralık'tan önce yaklaşık 7 bin çalışandan 6 bin 500'ü FETÖ mensubuydu. Buranın durumu yükseltilecek, belki daire başkanlığından başkanlık seviyesine, şimdi çalışıyoruz. Onların hepsi temizlendi, başka yerlere tayin edildi, gönderilenler oldu, çıkarılanlar oldu. Jandarmada bir istihbarat başkanlığımız var. Bu da yeniden yapılanacak.