Cadde girişinde oyun sahneleyen Yalçın Özden, "Devlet yardımı alamadığım için bu yola başvurdum. Devlet bu sene dağa taşa, herkese yardım etti ama 44 yıllık sanatçıyı yok saydı" diye sitem etti. Oyun sonunda rol arkadaşı Salih Ünal’la birlikte izleyiciden para toplayan Yalçın Özden, halkın daha duyarlı olduğunu söyledi.Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişine tiyatrocu arkadaşı Salih Ünal’la birlikte gelen Yalçın Özden, boynuna ‘44 yıl sanat yaşamı, 21 yıl tiyatro, devlet es geçti, siz boş geçmeyin!’ yazısı astı. Sürekli başvurmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve Özel Tiyatroları Destekleme Komisyonu'ndan bütçe olanaklarının yetersiz gösterilmesi sebebiyle destek alamadığını dile getiren Yalçın Özden, tiyatroya önem verilmediğini vurguladı.Ülkenin ve dünyanın her yerinde tiyatroya ve tiyatrocuya geren önemin verilmesini isteyen Yalçın Özden, bakanlık tarafından bütçe olanaklarının yetersiz gösterilmesini de anlayamadıklarını ve neye göre yetersiz olduğunu merak ettiklerini söyledi. Açıklamasının ardından rol arkadaşı ve öğrencisi Salih Ünal ile birlikte kısa bir tiyatro gösterisi sergileyen, kendisini izleyen vatandaşlardan avuç açarak para toplayan Özden, şunları söyledi:"44 yıldır bu işi yapan bir sanatçıya sadece ‘Yardım talebiniz kabul edilmemiştir’ demek saygısızlıktır. Ben paranın peşinde değilim, hiçbir şeye de ihtiyacım yok maddi olarak. Eğer bugün burada bu eylemi yapıyorsam onurum kırıldığı içindir. Bu ülkede bir sanatçının onuru kırılmıştır, yok sayılmıştır. Bulgaristan’da beni tanıdılar VIP’ten geçirdiler, Türkiye’de sadece VIP’ten Tarkan geçebilir, Hadise geçebilir. İşte bu Türkiye’de büyük bir hadisedir. Ankara’daki beyefendiler keyiflerine göre yardım yapıyorlar, keyiflerine göre sanatçıyı tartıp değerlendiriyorlar, ama bu böyle gitmez." diye konuştu.