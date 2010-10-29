-DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının yerlerini almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Arslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti. Cumhurbaşkanı Gül'ün, Ulu Önder'in mozolesine, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gül, deftere şunları yazdı: ''Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87. yıldönümünde yarınlarına güvenle bakan büyük bir milletin evlatları olarak huzurundayız. Bugün demokratik, laik güçlü, gelişmiş dünyada aktif rol oynayan bir ülke konumuna ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi gösterdiğiniz hedef doğrultusunda geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, dünyadaki değişimleri şekillendiren bir ülke olarak daima yükselecektir. Milletimiz bu süreçte Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve demokratik gelişimini sürdürmeye kararlıdır. Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.'' Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptılar. Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuvvet Komutanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Kublay Özkan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve mahkeme üyeleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkan katıldı.