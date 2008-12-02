Devlet Personel Başkanlığı verilerine dayanılarak yapılan araştırmaya göre devlet engelliye iş vermiyor. Yeteri kadar engelli personeli istihdam etmeyen devlet yüzde 3 engelli çalıştırma kuralına uymuyor.



Kamu kurumlarında çalıştırılması gereken engelli personel sayısı 54 bin iken, sadece 9 bin 966 engelli kamuda memur olarak istihdam ediliyor. Devlet çalıştırması gereken toplam engelli personelin sadece yüzde 18'ini çalıştırıyor. Kadroların yüzde 82'si boş duruyor; ancak atama yapılmıyor.



3 Aralık Dünya Engeliler günü nedeniyle Türk Sağlık-Sen'in Devlet Personel Başkanlığı verilerine dayanarak yaptığı araştırma devlet kurumlarında yeteri kadar engelli personelin istihdam edilmediğini ortaya koydu. Araştırmada ayrıca devletin hangi engelli gruplarını istihdam ettiği ile ilgili bilgilere de yer verildi. Araştırmaya göre devlet yüzde 3 engelli çalıştırma kuralına uymuyor. Devlette en çok yüzde 40-60 arasında engeli bulunanlar ve ortopedik engelliler istihdam ediliyor. En çok lise mezunu engelliler devlette görev yapıyor.



Devlet 54 bin yerine 9 bin engelli çalıştırıyor



Araştırma sonuçlarına göre kamu kurumlarında toplam 1 milyon 800 bin memur çalışıyor. Yüzde 3 oranına göre kamuda çalıştırılması gereken engelli personel sayısı ise 54 bin iken, bin 826'sı kadın, 8 bin 140'ı erkek olmak üzere sadece 9 bin 966 engelli kamuda memur olarak istihdam ediliyor. Engelli istihdam edilmesi gerekirken boş bırakılarak atama yapılmayan kadro sayısı ise 44 bin 34. Yani devlet çalıştırması gereken toplam engelli personelin sadece yüzde 18'ini çalıştırıyor. Kadroların yüzde 82'si boş duruyor; ancak atama yapılmıyor.



Araştırmada ortaya çıkan bir diğer ilginç sonuç ise kamu kurumlarında görev yapan engellilerin özür durumları oldu. Sonuçlara göre istihdam edilen engelli personelden 7 bin 541'inin özür oranı yüzde 40 ile 60 arasında. Bin 240'nın özür oranı yüzde 61 ile yüzde 80, Bin 185'inin özür oranı ise yüzde 81 ile yüzde 100 arasında bulunuyor.



Ortopedik engelliler istihdamda ilk sırada



Araştırmaya göre kamuda en çok 5 bin 34 kişiyle ortopedik engelliler istihdam ediliyor. İkinci sırada ise 2 bin 269 kişi ile görme engelliler var. Görme engellileri 376 kişi ile zihinsel engelliler, 366 kişi ile işitme engelliler, 282 kişi ile işitme ve konuşma engelliler, 75 kişi ile de sadece konuşma engelliler takip ediyor. Diğer kategorisinde ise bin 564 kişi yer alıyor.



Kamuda lise mezunu engelliler daha çok istihdam ediliyor



Araştırmada ayrıca kamuda istihdam edilen engelli personelin eğitim durumları ile ilgili bilgilere de yer verildi. Sonuçlara göre kamuda en çok 4 bin 238 kişi ile lise mezunu engelliler istihdam ediliyor. Kamuda istihdam edilen İlköğretim mezunu engelli sayısı 3 bin 64, 2 yıllık yüksekokul mezunu sayısı Bin 170, 4 yıllık üniversite mezunu sayısı Bin 139, lisansüstü mezunu sayı ise 85'i buluyor.

