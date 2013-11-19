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Yaşam

Devlet eğitim üsleri kuracak

Derslik sıkıntısını çözmek için dershaneleri özel okula dönüştürme kararı alan MEB, bir yandan da eğitim kampüsleri kurmaya hazırlanıyor

19 Kasım 2013 11:42

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği kamu özel ortaklığı ile yapılacak olan sağlık kampüslerinden sonra eğitim kampüslerinin de yapımı için harekete geçildi.  Özellikle yoğun göç alan büyükşehirlerde ve arsa sıkıntısı çekilen şehir merkezlerindeki okul ve derslik ihtiyacını karşılamak hedefiyle yeni çözüm arayaşına giren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kampüsleri için çalışmalarına hız verdi. 

Türkiye gazetesinden Gökhan Kaya'nın haberine göre, 2014 yılı Mart ayından itibaren projeleri ve arsaları hazır olan illerden başlayarak Yap-Kirala-Devret modeliyle yaklaşık 39 adet eğitim kampüsünün yapımı için çalışma yapılacak. Dershanelerin özel okula dönüşmesiyle elde edilecek olan ek derslik kapasitesine eğitim kampüsleri sayesinde de yeni binlerce derslik dahil edilecek. Eğitim kampüslerinin içerisinde alışveriş merkezi, kongre ve kültür merkezi, kreş gibi sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesisler yapılacak ve yeşil çevre kapsamında yeşil alanlar, havuzlar, şehir mobilyaları, spor alanları, piknik alanları, botanik park kampüslerde öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulacak. Kampüsler kapalı otopark sistemine de sahip olacak. Kampüslerde 10-20-50 yıl sonrası için, “genişleme ve rezerv alanları” tasarlanacak.

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