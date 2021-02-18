Devlet Duması Başkanı: Rusya, dünyada özgürlüğün son adasıdır

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Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisinin başındaki Viyaceşlav Volodin, "ABD'de işçi hareketinin durumuna ve Ukrayna'da Rus medya organlarına baskı yapılmasına" dikkat çekerek Rusya'nın özgürlüğün son kalesi olduğunu iddia etti.

Devlet Duması Başkanı Volodin, "Rusya özgürlüğün son adasıdır" dedi. Yasa tasarılarının görüşüldüğü oturum sırasında konuşan Volodin, "ABD'de olanları görüyor musunuz? Ülke ölüyor, her şey iptal edilmiş durumda" diye konuştu.

Volodin, "ABD'de işçi hareketi nerede? Sosyalist görüşlü parti nerede? Bir zamanlar güçlü olan komünist görüşünün parisi nerede? Artık yoklar, tıpkı Ukrayna'da basın özgürlüğü olmadığı gibi" dedi.