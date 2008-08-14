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Yaşam

Devlet diplomalı işsizlerden bihaber!

Devlet Personel Daire Başkanlığı, son 5 yılda üniversitelerden 1 milyon 573 bin 716 gencin mezun olduğunu, ancak bunların kaçının işsiz olduğunun bilinmediğini ifade etti.

14 Ağustos 2008 03:00

DPB, devletin ihtiyaç duyduğu personel temini konusunda sorun yaşamadığını da bildirdi. Karaman Milletvekili Hasan Çalış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde 24 bin yüksekokul mezunundan yüzde 72'sinin işsiz ve iş aramaktan ümidini kesmiş olduğuna dikkat çekerken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak amacıyla açtığı 156 kişilik ziraat mühendisi kadrosu için de 2 bin 330 başvuru yapıldığına işaret etti. Çalış, son beş yılda mezun olan yüksekokul mezunu gençlerin sayısını ve kaçının işsiz olduğunun yanıtlanmasını istedi.

Bilgileri yok!

Soru önergesi, Başbakanlık tarafından yönlendirildiği Devlet Personel Daire Başkanlığı'nca hazırlanan bilgi notundan yararlanarak yanıtlanıdı. DPB'nin hazırladığı metne göre, son 5 yılda 983 bin 622'si lisans, 590 bin 94'ü önlisans olmak üzere toplam 1 milyon 573 bin 716 kişinin üniversiteden mezun oldu. DPB, “Tabloda yer verilen mezunlardan kaç kişinin işsiz olduğuna ilişkin bir bilgi Başkanlığımızda mevcut olmayıp, istihdama ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde ve her yıl yükseköğretimden mezun olan aday sayısına göre değil toplam işgücü baz alınarak yayımlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

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