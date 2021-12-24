Devlet Demiryolları’nda 52, Devlet Hava Meydanları’nda 71 kişi yükselme sınavına girmeden terfi etmiş

Devlet Demiryolları’nda 52, Devlet Hava Meydanları’nda da 71 kişi yükselme sınavına girmeden terfi ettirildiği ortaya çıktı. Sayıştay, “Bu mevzuata aykırı” tespitini yaptı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Türkiye'de milyonlarca üniversite mezunu iş ararken, TBMM'ye sunulan Sayıştay raporları ‘Dayısı olanın' kamuda sınavsız biçimde müdürlük koltuğuna oturduğunu ortaya çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TCDD Taşımacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde çok sayıda kişi yükselme sınavına girmeden müdür oldu. TCDD Taşımacılık AŞ'de 52 kişi, DHMİ'de 71 kişi sınavsız müdür yapıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, yapılan usulsüz atamalara büyük tepki gösterdi. Sayıştay raporunu açıklayan Yavuzyılmaz, “Bu dönemde tecrübe, liyakat, başarı ya da sınava gerek yok. İktidara yakınsan müdür de olursun, genel müdür de” diyerek iktidarı sert eleştirdi.