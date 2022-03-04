"Devlet, değirmenlere verdiği buğdayı yüzde 30'a düşürdü, un fiyatları artacak"

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, "Devlet (TMO’yu kastediyor) fiili işlenen buğdayın yüzde 30’nu değirmenlere veriyor. Yüzde 70’i serbest piyasadan temin edilecek. Daha önceden devlet, işlenen buğdayın yüzde 60’nı değirmencilere veriyordu. Şimdi bu oran yüzde 30’a inmiş bulunmakta. Bu da serbest piyasalarda fiyatların yükselmesi demektir" dedi.

Çetin Keçeli, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) değirmenlere verdiği buğday miktarını düşürdüğünün, bu nedenle serbest piyasadan yüksek fiyatlarla un almak zorunda kalacaklarını söyledi. Başkan Keçeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı. Devlet (TMO’yu kastediyor), fiili işlenen buğdayların yüzde 30’nu değirmenlere veriyor. Yüzde 70’i serbest piyasadan temin edilecek. Daha önceden bu oran yüzde 60’tı. Devlet fiili işlenen buğdayın yüzde 60’nı değirmencilere veriyordu. Şimdi bu oran yüzde 30’a inmiş bulunmakta. Bu da serbest piyasalarda fiyatların yükselmesi demektir. Serbest piyasada uygulanan fiyata göre (50 kilo un kastediyor) 420 liraya çıkmış bulunmaktadır. Bu, daha da artacağını göstermektir. En son yapılan buğday ihalesinde ton başına 5 bin 500 liranın üzerinde fiyat belirlenmişti. Bu daha da artacağını göstermekte. ‘Serbest piyasada buğdayın (kilosunu kastediyor) 6-7 TL’ye çıkabilir’ diye birtakım ifadeler var.

"Savaş biterse bu sıkıntılar nispeten çözülebilir"

Bunun için savaşın bitmesini beklemekteyiz. Savaş biterse bu sıkıntılar nispeten çözülebilir. Mayıs ayına, yeni mahsulle beraber buğday hasadı başlayacağı için buğday bollaşabilir. Mart ve nisan ayları sıkıntılı geçecek. Fiyatların artacağı aylar olacak. Gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı birtakım köylümüz gübresiz buğday ekti. Verimsiz bir netice çıkabilir ama yağışların artmasıyla beraber buğday verimi artabilir.” (ANKA)