'Devlet değil, vatandaş öne çıkacak'

Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 50. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada anayasa çalışmalarına değindi. Anayasa değişikliği konusundaki kararlılıklarını dile getiren Erdoğan, "Yeni anayasa devleti değil milleti ön plana çıkaracak" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "Yeni anayasa devleti değil milleti ön plana çıkaracak" dedi.

Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin 50. kuruluş yıl dönümü yemeğinde bir konuşma yaptı.

Anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, bu konuda kararlı olduklarını ve masadan kalkan taraf olmayacaklarını söyledi.

'Yeni anayasanın, 1962 ve 1982'de gibi teopeden inmeci olmayacağını ve bireyin özgürlüklerini sınırlandırmayacağını' ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Devleti değil vatandaşı öne çıkaran, siyasetin alanını daha da genişleten bir anayasa yapmak en önemli hedefimizdir. Meclis, böyle bir anayasa yapacak güç, birikim ve iradeye ziyadesiyle sahiptir... Biz, böyle bir anayasanın yapılması noktasında son derece samimiyiz, son derece kararlıyız... Meclis'te grubu olan partilerle, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle, akademisyen ve uzmanlarla birlikte bu süreci istişare ve diyalog içinde yürütmeye devam edeceğiz... 12 Haziran'da, milletimizin verdiği mesajı iyi okuyan, verdiği yetkiye sahip çıkan bir hükümet olarak, gerekirse milletimizle birlikte, sivil, katılımcı, demokratik bir anayasayı inşallah vücuda getireceğiz.''