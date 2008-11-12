Devlet-cemaat kurban rekabeti başladı

Kurban bayramı yaklaşırken büyük bir pazar oluşturan kurbanlıklar, resmi kurumlarla İslami cemaatlere bağlı vakıflar arasında büyük bir rekabet yaratıyor. Diyanet, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Mehmetçik Vakfı’nın kurban fiyatları 260 YTL kadarken, vakıflar fiyat kırarak 150 YTL’ye kadar indiler.



Vekaletle kurban kesimi kampanyası Diyanet, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Mehmetçik Vakfı’yla İslami cemaatlere bağlı vakıfların rekabetine sahne oluyor. Resmi kurumların kurban fiyatları 250-260 YTL arasında değişirken, tarikatlara yakın vakıflar kurban bedelini 150 YTL’ye kadar indirdi.



Kızılay 260 YTL



Türk Kızılay’ı "Kurbanlarınız Kızılay İle Gerçek Amacına Ulaşır" sloganıyla katıldığı rekabette, kurban kesim ücretini 260 YTL olarak açıkladı. Kızılay, kampanyada "Kızılay, kurbanı gerçek manada kesen, değerlendiren ve bunu da yoksula tek elden ulaştıran bir kuruluştur" sloganını kullandı.



THK-Mehmetçik ortaklığı



Uzun yıllar kurban derilerinin toplanmasında tek yetkili kurum olan Türk Hava Kurumu ise rekabete, "Bize vekalet verdiniz, etlerinizi 390 bin aileye dağıttık" sloganıyla katıldı. THK ve Mehmetçik Vakfı, bu yılki katılım ücretini ise 250 YTL olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı da kampanya fiyatını "Bütün masraflar dahil, 260 YTL" olarak açıkladı.



Celvetiler öne çıkıyor



Üsküdar’da türbesi bulunan Aziz Mahmud Hüdai’nin temellerini attığı Celvetiye tarikatına yakın olduğu iddia edilen İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği, "150 YTL gibi küçük bir bedel ödeyerek onlarca insanın sevincine ve hayır duasına ortak olun" sloganıyla kurban yarışına katıldı.



Fethullah Hoca’dan 300 YTL



Fethullah Gülen cemaatinin Güney ve Doğu Anadolu’ya yönelik yardımlarıyla adını duyuran "Kimse Yok Mu Derneği" ise tüm kampanyalar içinde kurban ücreti en yüksek dernek olarak öne çıkıyor. Gülen Cemaati’nin gücü olarak değerlendirilen ve "Hangi fiyatı verirse versin karşılığını bulur" sözleriyle nitelendirilen kampanyanın ücreti 300 YTL.



Avustralya Doları’yla



Nakşibendi Tarikatı’nın en güçlü cemaatleri arasında gösterilen İskenderpaşa Dergahı da kurban kampanyasındaki yerini aldı. Avustralya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şeyhleri Mahmud Esad Coşan’la aynı adı taşıyan vakıf aracılığıyla rekabete katılan cemaat, "Tüm masraflar dahil 150 Avustralya Doları-Yaklaşık 150 YTL" ilanıyla sahneye çıktı.



Deniz Feneri ve İnsani Yardım



Kendisine, "Radikal İslam-Geleneksel İslam" arasında bir yer edinen, Filistin, Sudan gibi yerlerde yardım faaliyetleri yaptığını belirten İnsani Yardım Vakfı kurban ücretini 220 YTL olarak belirledi. Deniz Feneri Derneği de kurban bedelini 220 YTL olarak ilan etti.



