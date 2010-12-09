Devlet çalışana da sosyal yardım yapacak

T24 - Kayıtlı olarak çalışan ama geliri yetmeyenlere de sosyal yardım verilecek. Ölmüş eş ve anne-babadan dolayı maaş ya da devletten herhangi bir isim altında ödeme alanlar da uygulamadan yararlanacak.



Hükümet, sosyal yardımlar konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.



Yürürlükteki yasalara göre, sosyal yardımlardan yararlanacak vatandaşların devletten maaş, ücret ismiyle hiçbir gelir almaması gerekiyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmama hükmünün tek istisnası, engelliler. Hükümet, 2011'de sosyal yardım mevzuatındaki bu hükümleri değiştirmeye hazırlanıyor.



Yeni sosyal yardım planını NTV'ye anlatan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, yoksulluk riski altındaki kayıtlı çalışanlara da sosyal yardım verileceğini açıkladı.



Uygulamadan devletin ödeme yaptığı başka gruplar da faydalanacak. Yazıcı konuya bir örnekle açıklık getirdi: "Örneğin eşinden boşanmış kadın, babasından ötürü maaş alıyor olabilir. Onun maaşı, 200-250 TL düzeyindedir. Konutu yok, başka bir geliri yok."





Yoksulluk haritası çıkarılacak



Uygulama başlamadan önce TÜBİTAK'ın da katılımıyla Türkiye'nin yoksulluk haritası çıkarılıyor. Yoksul kabul edilen nüfus, birinci, ikinci ve üçüncü derece olarak üç kategoriye ayrılacak.



Hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları, sosyal yardımlarda bu derecelendirmeyi esas alacak. Çalışanlara yapılacak sosyal yardımın miktarı, kentlere, çocuk sayısına ve çocukların eğitim hayatında olup olmamasına göre değişecek.





