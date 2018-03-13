Devlet büyüklerinin hediyelerini o yapıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, el sanatları ustası Nesibe Tezgel\'in (44) seramik hamurundan yaptığı üç boyutlu tablolar, kente gelen devlet büyüklerine hediye ediliyor. Seramik hamuruna hayat veren Tezgel, yaptığı eserlerde atık malzemeleri de kullanıyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi\'nde ücretli öğretmenlik yapan ve yaklaşık 25 yıldır resim sanatıyla ilgilenen usta öğretici Nesibe Tezgel, seramik hamuru ile birlikte atık malzemeler de kullanarak Manisa\'yı simgeleyen tarihi eserleri üç boyutlu yapıyor. Yağlı boya tabloları seramik hamuruyla birleştirip farklı denemeler ile üç boyutlu tablolar da yapmaya başladığını anlatan Tezgel, ortaya çıkan eserlerin beğenilmesiyle moral bulduğunu ve sanatını ilerletmek istediğini söyledi. Tabloları yaparken birçok atık malzemeyi değerlendiren Tezgel, eserlerinde kullandığı seramik hamurunu, seramik ununu tutkalla karıştırıp, hazırlıyor ve herhangi bir çizim yapmadan tablolara şekil veriyor.

RESME BAKIP, AYNISINI 3 BOYUTLU YAPIYOR

Son birkaç yıldır tablolarında Manisa\'nın marka değerlerine yer vermeye başladığını vurgulayan Tezgel, yapacağı eserin fotoğrafına bakarak seramik hamuruna şekil verdiğini ve tabloyu oluşturduğunu söyledi. Tezgel, \"Tablom kuruduktan sonra kumaş boyası ile boyayıp eskitme ve vernikleme işlemlerini yapıyorum. Eserlerimde pet şişe, strafor, kiremit ve atık su boruları gibi atık malzemeleri kullanarak köy figürleri gibi rölyef çalışmalar yapıyorum. Ayrıca su kabaklarının içini oyup köy evi, insan ve hayvan figürleri ile değişik eserler ortaya çıkarıyorum\" dedi.

Tezgel\'in büyük ilgi gören seramik hamuru tabloları, Manisa\'ya gelen devlet büyüklerine de hediye edilmeye başlandı. Tezgel, kentin tarihi değeri olan Sultan Camisi\'nin üç boyutlu seramik tablosunun Başbakan Binali Yıldırım\'a hediye edildiğini belirtti. Ayrıca bakanlara ve kente gelen yabancılara da kendisinin tablolarının verildiğini kaydeden Tezgel, hem tarihi değerleri yansıttığı, hem de sanatını tanıtma imkanı bulduğunu ifade etti.

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