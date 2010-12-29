Devlet bu kez erkeği koruyamadı!

T24 - Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Cesim Yıldız’ın savcılığa başvurduğu, ancak soruşturmada “takipsizlik kararı” verildiği ortaya çıktı.





İstanbul’da garsonluk yapan 29 yaşındaki Cesim Yıldız, 4 yıl önce memleketi Kars’ta Esengül Taş ile evlendi. İstanbul’da yaşayan Yıldız çiftinin 2008’de bir erkek çocukları dünyaya geldi. Cesim Yıldız’ın gece vardiyasına kalması nedeniyle çift arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Esengül Yıldız eşini sadakatsizlikle suçlayınca, Cesim Yıldız boşanma davası açtı. Dava devam ederken Cesim Yıldız, 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali’yi de alarak ayrı yaşamaya başladı. Esengül Yıldız ise babaevine döndü.



Tehdit ediliyordu

İddiaya göre Cesim Yıldız’ı, kayınpederi Muhittin Taş tehdit etmeye başladı. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Cesim Yıldız, dilekçesinde cep telefonunu arayan kayınpederi Muhittin Taş’ın “Seni öldüreceğiz şerefsiz. Seni ve tüm aileni kaldıracağız” şeklinde tehdit ettiğini belirtti.

Yıldız’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Muhittin Taş’ın ifadesine başvurdu. Soruşturmayı 18 Ekim’de tamamlayan savcılık, soyut iddialar dışında delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Boşanma davası için İstanbul’a gelen Esengül Yıldız, 6 Aralık günü eşinin çalıştığı kafeye gitti. İkili bir masaya oturarak konuşmaya başladı. Bu sırada genç kadın oğlunu görmek istediğini söyledi. Ancak eşinden olumsuz yanıt alan Esengül Yıldız, çantasından tabancasını çıkarıp Cesim Yıldız’ı vurarak öldürdü. Esengül Yıldız tutuklanarak cezaevine konuldu.





Oğlunu Kars’ta toprağa veren Süleyman Yıldız ise avukatı Çiğdem Okumuş ile birlikte Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na gidip dünürü ve gelininden şikâyetçi oldu.

Avukat Çiğdem Okumuş, boşanma davası nedeniyle cinayetin töre gereği işlendiğini ileri sürerek, devletin bu kez bir erkeği koruyamadığını söyledi. Törenin bu kez tersine işlediğini belirten Çiğdem Okumuş, “Cinayet, erkek aile fertlerinin azmettirmesi sonucu Esengül’e işletilmiştir” diye konuştu.