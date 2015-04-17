Devlet Başkanı'ndan talimat: Tayyip Beyi de Atatürk'ün yanına koysunlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a üniversite ziyaretinde Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de eşlik etti.

İlk olarak üniversite bünyesinde yer alan ve girişinde Mustafa Kemal Atatürk ve Nursultan Nazarbayev'in büstlerinin bulunduğu Türk Halkları Müzesi ziyaret edildi.

Müzede Türk dünyasının ileri gelenlerinin resimlerini ve Türk halklarının kıyafetlerini inceleyen Erdoğan görevlilerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Nazarbayev duvardaki bir resmi işaret ederek Erdoğan'a gösterdi. Atatürk'le Nazarbeyev'in yan yana yer aldığı duvar resmini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizi yan yana koymuşlar "dedi. Gülümseyen Nazarbayev yanındaki görevlilere dönerek " Tayyip Beyi de Atatürk'ün yanına koyun " dedi. Erdoğan bu söz karşısında tebüssüm etti.

Müze ziyaretinin ardından hatıra defterini imzalayan Erdoğan ardından kendisine verilecek Fahri Doktora için tören salonuna geçti.