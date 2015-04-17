Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkistan'da fahri doktora verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türkistan'da fahri doktora verildi.

Erdoğan, Türkistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bir de konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

-Türkiye olarak, tarihimizin ve coğrafyamızın bize yüklediği sorumlulukların farkındayız.

- Mısır'da darbeci yönetim verdiği idam kararlarıyla halkta büyük yaralar açıyor.

- Filistinlilerin haklarına saygı göstermeyen İsrail'in politikacıları yüzünden bölgede huzursuzluk hala devam ediyor. Myanmar'dan, Doğu Türkistan'dan gelen haberler bizleri endişelendirmeye devam ediyor.