Devlet başkanı komşu ülkeye sığındı



Fildişi Sahili, Burkina Faso eski devlet başkanı Blaise Compaero'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte kabul edildiğini açıkladı.

Ordunun yönetime el koyduğu Burkina Faso'da geçiş hükümetine başkanlık edecek isim de belli oldu. Ordu komutanları yaptıkları toplantı sonrası bir bildiri yayınladı. Bildiride “Albay Isaac Zida, Devlet Başkanı Compaore'nin görevden ayrılması sonrasında açılan geçiş sürecini yönetmeye oy birliğiyle seçilmiştir” ifadelerine yer verildi. Devlet başkanlığı muhafızlarının yönetim kademesinde ikinci sırada olan Isaac Zeda'nın “yumuşak demokratik geçişi” güvence altına almak için devlet başkanlığı görevini üstlendiği belirtildi.

Burkina Faso'da daha önce devlet başkanlığı görevini devraldığını ilan eden General Navere Honore Traore'nin de bildiriye imza attığı belirtiliyor.