Devlet Başkanı Kazakistan'da düzenin çoğunlukla sağlandığını duyurdu, 3 binden fazla protestocu gözaltına alındı

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Akaryakıt zammı nedeniyle protestoların meydana geldiği Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasal düzenin çoğunlukla sağlandığını ifade etti. Protestolarda en az 26 protestocu öldü ve 3 binden fazla kişi gözaltına alındı. 18 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ülkede protestolar, Rusya liderliğinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Tokayev'in çağrısıyla ülkeye 'barış gücü' göndermesinden bir gün sonra durdu. KGAÖ, ülkeye 2 bin 500 kişi gönderileceğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, perşembe günü Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da meydana gelen protestolarda devlet binalarının basıldığını, kundaklama olayları yaşandığını ve bazı mağazaların yağmalandığını bildirdi. Barışçıl başlayan protestolarda hükümetin sert müdahalelerinin ardından şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Şehir yetkilileri Almatı'da en az polis ve ulusal muhafızlardan en az 18 memurun öldürüldüğünü, bir tanesinin kafasının kesildiğini iddia etti. Bu veriler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Devlet medyası, Tokayev'in bugün halka sesleneceğini ifade etti.