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Politika

Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor ANKARA (A.A)

19 Aralık 2011 12:47

-Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, beraberindeki heyetle bugün Türkiye'ye geliyor.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 19-21 Aralık 2011 tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi öngörülüyor. Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti vesilesiyle, Türkiye'nin Filistin Devleti'nin tanınmasına verdiği destek teyid edilecek, ayrıca, Filistin'de ulusal uzlaşı çabaları ve Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere, bölgedeki son gelişmeler hakkında eş güdüm ve istişarelerde bulunulacak.

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