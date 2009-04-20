Devlet Bakanı Yazıcıoğlu Tacikistan'a gitti

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7. dönem toplantısına katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.



THY'ye ait uçakla Duşanbe'ye hareket eden Bakan Yazıcıoğlu'nu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan İstanbul Vali Yardımcısı Bekir Ergök ve diğer ilgililer uğurladı.



Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan KEK toplantısında Türkiye heyetine başkanlık yapacak Yazıcıoğlu, ayrıca Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmedsaid Ubaydullaev ve Tacikistan Başbakanı Akil Akilov ile görüşecek.



Türkiye-Tacikistan KEK Toplantısı Protokolünü de imzalayacak olan Bakan Yazıcıoğlu, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının çalışmalarını inceleyecek.



Bakan Yazıcıoğlu'nun, 23 Nisan Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

