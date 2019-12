Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki temaslarını tamamlayarak bu ülkeden ayrıldı.



ABD'den Çek Cumhuriyeti'ne hareket eden Bakan Şimşek'i New York'daki JFK havaalanından New York Başkonsolosluk yetkilileri uğurladı.



Washington'da, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık bahar toplantılarına katıldıktan sonra New York'a gelen Şimşek, Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi toplantısına katılmış ve uluslararası yatırımcılarla görüşmüştü.