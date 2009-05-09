Devlet Bakanı Çiçek: 'En büyük güç kaynağı eğitilmiş insandır'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Petrolünüz, madeniniz, başka türlü kaynağınız vardır, biter. Ama insanı iyi eğitebiliyorsanız en büyük güç kaynağınız budur" dedi.



Cemil Çiçek, emekli Yarbay Alaaddin Kuday'ın, geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu kızı Banu Kuday anısına Kayseri'nin Develi ilçesinde yaptırdığı Alaaddin-Banu Kuday Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin çok önemli bir mesele olduğunu, her türlü acı, olumsuzluk ve derdin temelinde eğitimsizliğin yattığını belirtti.



İnsanını iyi eğiten toplumların geleceğinin aydınlık olacağını ifade eden Çiçek, sadece çocukların değil toplumdaki herkesin eğitime ihtiyaç duyduğunu bildirdi.



Türkiye'nin 24 yaşın altında olan yüzde 60 genç nüfusunu iyi yetiştirmesi durumunda dünyanın güçlü milleti olmaya devam edeceğini kaydeden Çiçek, şunları söyledi:



"Petrolünüz, madeniniz, başka türlü kaynağınız vardır, biter. Ama insanı iyi eğitebiliyorsanız en büyük güç kaynağınız budur. Onun için hükümet olarak eğitime öncelik veriyoruz. Devletin imkanları çerçevesinde eğitim seferberliği başlattık. Sadece bina ve tesis yapmak yeterli olmuyor. İnsanımızın beynini de iyi donatmak, kim olduğunu hatırlatmak lazım. Büyük bir millete mensubuz. Bununla iftihar edecek bir nesil yetiştirmemiz lazım. Yetiştirmediğimiz takdirde sorunlarımız çoğalır. Bunun için devlet elinden geleni yapıyor ama bu yetmiyor. Burada olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımız sağlık hizmetleriyle devlete katkıda bulunuyor. Devlet-millet kaynaşması dediğimiz budur. Hepimiz devletten çok şey bekliyoruz ama devletimize, milletimize ne verebiliyoruz bunun vicdan muhasebesini yapmamız lazım."



Kayseri'nin sanayi ve ticarette "marka şehir" olduğuna işaret eden Çiçek, bu ilin hayır hizmetlerinde de marka şehir olduğunu söyledi.



Cemil Çiçek, kendisinden önce konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un "Sayın Başbakan Yardımcımız Develi'ye ne söz verecek, hepimiz bekliyoruz" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Türk töresinde ayaküstü konuşmak yoktur. Ayaküstü söz vermek hiç yoktur. Töremizde 9 defa düşünüp bir kere konuşmak vardır. Önünü, sonunu iyice hesap etmeden, hele hele devlet kesesinden ağalık yapmak hiç yoktur. Benim büyüklerimden öğrendiğim budur. Ama ülkemizin, milletimizin yararına ne hizmet getirilecekse biz o işin arkasında oluruz. Talep gelmeden yapmamız gerekeni yaparız. Daha önce Develi ilçesine adliye binası yaptık. Ne temel atmasına ne de açılışına geldik."



Başbakan Yardımcısı Çiçek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuşmanın ardından merkez binasını hizmete açtı.



Buradaki törenin ardından Çiçek ve Yıldız, hayırsever Muammer Kocatürk tarafından ilçede yaptırılan Hatice-Muammer Kocatürk Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışına katıldı.



Bakan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de hayırseverlerin sağlık alanına 35 milyon TL katkıda bulunduğunu, bu tesisle, son 6 yılda hayırsever katkısıyla yapılan tesis sayısının 58'e ulaştığını söyledi.



"Çocuklarımız daha sağlıklı olacak"



Hayırseverlerin adeta doğdukları topraklarla ödeştiklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"AK Parti hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla sağlık alanında önemli hizmetler yaptı. İnsanlarımız rahatlıkla muayene olabilir hale geldi. Muayene sayısı 5-6 kat arttı. Daha önce doğum yapan annelerin ölüm oranı yüz binde 92 idi. Bu sayı 22'ye düştü. Bebeklerin ölüm oranı ise binde 10.6'ya indi. Daha önce bu sayı 5-6 kat fazlaydı. Bu tür sağlık kuruluşları hizmete açıldıkça bu rakamlar daha da inecek. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız daha sağlıklı olacak. Hayırseverlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."



Yıldız'ın konuşmasının ardından hastane binası hizmete açıldı.



Hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Çiçek ve Yıldız, yeni doğan bir bebeğin ailesine, çocuklarına hastaneyi yaptıran hayırsever Muammer Kocatürk'ün ismini vermesini önerdi.



Törenlere Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Sadık Yakut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya da katıldı.



Katılımcılar, törenlerin ardından, Develi Belediyesinin oluşturduğu şehitler ormanına fidan dikti.

