-DEVLET BAKANI BAĞIŞ NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI ORDU (A.A) - 02.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri ve Başbakanlık Basın Müşaviri Yavuz Selim Kıran'ın nikah şahitliğini yaptı. Bağış, eşi Beyhan Bağış'la birlikte akşam saatlerinde geldiği Ordu'nun Ünye ilçesindeki İskele Restoran'da düzenlenen nikah törenine katıldı. Çankırı'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Hatice Çetin ile hayatını birleştiren Kıran'ın nikahını Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu kıydı. Kıran çiftinin şahitliklerini ise Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış, Ordu Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin yaptı. Genç çifte evlenmek istediklerini sorup 'evet' cevabını alan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu daha sonra şahitlere mikrofonu uzattı. Bakan Bağış, ''Şahitlik ediyorum, ömür boyu mutluluklar diliyorum'' derken, eşi Beyhan Bağış da, ''Ediyorum ve en az bizim kadar mutlu olmalarını diliyorum'' dedi. Bakan Bağış evlilik cüzdanını, ''Sayın İdris Naim Şahin Bey'e verip kendisinin takdim etmesini rica edeceğim. Eminim Sayın Başbakanımızın da yeni evli çiftlere de bazı tavsiyeleri var. Onları da İdris ağabey burada hatırlatacaktır'' diyerek Şahin'e uzattı. AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin de Kıran çiftine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 çocuk yapmaları" tavsiyesini aktardı.