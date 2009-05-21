Devlet Bakanı Bağış, AP üyesi bozkurt'u kabul etti

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emine Bozkurt'u kabul etti.



Bağış, AB Genel Sekreterliğindeki kabulde yaptığı açıklamada, Bozkurt'un, AP'de yaptığı çalışmalar ve AB üyesi bir ülkenin siyasetine yön veren bir insan olarak, Avrupa'daki altı milyona yaklaşan Türkün, özellikle gençlerin örnek alabileceği bir siyasetçi olduğunu belirtti ve onun için "Türkiye'nin Avrupalı olabileceğinin en güzel örneklerinden biri" ifadesini kullandı.



AP seçimlerinin yaklaştığını anımsatan Bağış, Bozkurt'un yaşadığı ve vatandaşı olduğu Hollanda'nın Sosyal Demokrat Partisi tarafından ülke listesinde ikinci sıraya konulmuş olmasının göğüs kabartan bir gelişme olduğunu söyledi. Bağış, bunun Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olan Hollanda'da Sosyal Demokrat Partisinin, bütün ülkedeki en başarılı ikinci siyasetçi olarak bir Türkü gördüğünü gösterdiğini ifade etti.



Bozkurt'un kimi gün Türkiye'yi eleştirdiğini, kimi gün övdüğünü kaydeden Bağış, "Ama her zaman ana vatanına, babasının annesinin çıktığı topraklara büyük bir sevgiyle bağlı olduğuna bizzat şahit oldum" dedi.



Bağış, Bozkurt'un, AP'nin Türkiye raporlarının şekillenmesindeki etkisine, TBMM'de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması için gösterdiği çabalara ve kadın hakları başta olmak üzere Türkiye'nin Avrupalılaşma ve Batıyla entegrasyon sürecinde verdiği pozitif katkılara atıfta bulundu.



Bozkurt da, Bağış'ı bakan olduktan sonra ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, son gelişmeleri takip etmek için Türkiye'de bulunduğunu söyledi.



AP üyesi Bozkurt, Türkiye ile işbirliğinin en güzel şekilde devam etmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

