-DEVLET BAKANI AYDIN'DAN SİYASETE VEDA SAKARYA (A.A) - 18.03.2011 - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, siyaseti bırakması ile ilgili olarak, ''Sebebi var, kitap yazıyorum, akademik hayata döneyim diye, ona biraz vakit kalsın diye öyle bir karara vardım' dedi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Medeniyetler İttifakında Kadın'' konulu sempozyum öncesinde gazetecilerin 12 Haziran milletvekili genel seçiminde aday olmaması ile ilgili sorularını yanıtlayan Aydın, akademik hayata dönmek amacıyla böyle bir karar aldığını söyledi. 35-40 yıl boyunca üniversitede çalıştığını ifade eden Aydın, ''Sebebi var, kitap yazıyorum, akademik hayata döneyim diye, ona biraz vakit kalsın diye öyle bir karara vardım. Ümit ediyorum, planladığımız, düşündüğümüz, hemen seçimlerden sonra başlayıp gerçekleştiririz. Amaç o biliyorsunuz. Siyaset meslek değildir, bir hizmettir. Asıl mesleğim benim akademisyenlik. Felsefe hocasıyım, ben tekrar hocalığa dönmüyorum ama yazı hayatına dönmek istiyorum. Zaten tam bir hızla başladığım dönemde siyasete yürüdüm, öyle diyeyim. 8 senedir, 8,5 sene olacak genel seçimler olduğu zaman. 8,5 senedir bu hizmetteyim. Sayın Başbakanımızla görüştüm, konuştuk. Şükran borçluyum. O da 'peki hocam' dedi. İnşallah yazı hayatına hızla başlayıp devam edeceğiz. Mesele bu'' dedi. Aydın, bir gazetecinin, ''Yani siyasete ara vereceksiniz'' sözlerine, 'Yok ara vermeyeceğiz, bitiriyorum artık, ara vermek ayrı'' karşılığını verdi.