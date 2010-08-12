-DEVLET BAKANI AYDIN ORUCUNU İFTAR ÇADIRINDA AÇTI İZMİR (A.A) - 11.08.2010 - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ramazan ayının ilk orucunu İzmir'de iftar çadırında açtı. Kordelyalı İşadamları Derneğince Karşıyaka'daki Atatürk Bulvarı'nda kurulan çadırda, iftar sonrası konuşan Bakan Aydın, Ramazan'ın ilk gününde herkesin huzur içinde olduğunu belirterek, bu huzurun devam etmesini diledi. Aydın, iftar çadırında bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, çadırın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Cahit Kıraç da Ramazan'ın bereket ve sabır ayı olduğuna dikkati çekerek, ilk orucunu 3 yıldır burada kurulan çadırda açtığını kaydetti. İftara, İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, Karşıyaka Kaymakamı Mehmet Emin Avcı ile Tanzanya'daki Türk okullarında eğitim gördükten sonra dil eğitimi için 2 haftalığına İzmir'e gelen Tanzanyalı öğrenciler de katıldı.