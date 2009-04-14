Devlet Bakanı Aydın Japonya'ya gitti

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "Demokratik Pakistan Dostlar Grubu Bağışçılar Konferansı"na katılmak üzere Japonya'ya gitti.



Japonya'da Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim-Teknoloji Bakanı, Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Gıda Güvenliği Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile ikili temaslarda da bulunacak olan Aydın, 15-19 Nisan tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek "Demokratik Pakistan Dostlar Grubu Bağışçılar Konferansı"na katılacak.



THY'nin tarifeli uçağıyla Japonya'ya hareket eden Aydın, 19 Nisan Pazar günü Türkiye'ye dönecek.

