Devlet Bakanı Aydın: AKP sosyal değerler bakımından muhafazakarız

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, AK Parti'nin bölge partisi değil, Türkiye'ye inanan herkesin partisi olduğunu söyledi.



Aydın, AK Parti Burdur İl Kongresindeki konuşmasında, partisinin, kurulduktan sonra katıldığı ilk seçiminde iktidar olduğunu hatırlattı.



Bakan Aydın, 29 Martta yapılan seçimde alınan sonuçların, bu seçimin bir milletvekili genel seçimi olarak kabul edilmesi halinde, 81 ilde de milletvekili çıkaracak tek partinin AK Parti olduğunu gösterdiğini vurguladı. Mehmet Aydın bu seçimde 2 bin 947 belediyeden bin 460'ını AK Parti'nin kazandığını, 81 il genel meclisi başkanından 62'sinin AK Partili olduğunu, bunun da AK Parti'nin başarısını gösterdiğini dile getirdi.



Vatandaşın güveninin devam ettirilmesi ile bu başarının devam edeceğini söyleyen Aydın "AK Parti'nin sağladığı huzur ve güven ortamı, dışarıda sağladığı saygınlık, ülkenin hem bugününü, hem de yarınını düşünerek çalışması, bize olan güvenin temelini oluşturur" dedi.



Bakan Aydın şöyle konuştu:

"AK parti bu ülkenin tamamını kucaklayan partidir. Bir siyasi parti, ülkenin tüm kılcal damarlarına kadar ulaşabilmeli, Türkiye'nin partisi olmalı. Biz bölge partisi değiliz. Biz bu ülkeye inanan, bağlanan herkesin partisiyiz. Sünni-Alevi, inanan-inanmayan diye ayırım yapmayız. Dine dayalı, mezhebe dayalı bir parti değiliz. Mezhebi günlük siyasete alet eden parti değiliz. Tarihiyle, kültürüyle, emeğiyle bu toprağa bağlı, Kürt-Türk diye insanlarını ayırt etmeyen, ırkçı, etnisiteye dayalı bir parti değiliz.



Bizi tanımak isteyenler millete baksın. Millet bize (Bana hizmet edeceksin) diyor. Biz de (Hizmete devam, yola devam diyoruz) Vatandaşımız (Gelişmiş, medeni ülkelerde ne varsa bu topraklarda da o olacak, yolum olacak, suyum olacak, hastanem olacak) diyor. Bu millet (Beni hafife alma, beni ciddiye alacaksın, kararıma uyacaksın) diyor. Demokrasi milletle başlar. Buna uyulmadığı zaman o da cevabını verir."



"Sosyal değerler bakımından muhafazakarız"



Konuşmasında AK Parti'nin "Muhafazakar ve demokrat bir partiyiz" demesine itiraz edildiğini ve bu ikisinin yan yana olamayacağının söylendiğini belirten Devlet Bakanı Mehmet Aydın "Bu ikilisi bir araya gelmez diyenlere, biz (Bal gibi olur) diyoruz. Biz, sosyal değerler bakımından muhafazakarız, onları koruyacağız. Muhafazakarlığın tutuculukla alakası yoktur. Değişeceksin, ama merkezli değişeceksin. Milletlerin de kimliği kaderi vardır. Milletleri millet yapan değerleri vardır. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, batıda da böyledir" diye konuştu.



Kabinedeki değişiklikten sonra bazı kişi ve yazarların "Bu Kabine dinci" demelerine anlam veremediğini belirten Aydın şunları kaydetti:



"AK Parti yeni bir partidir. Hiçbir siyasi hareketin devamı değildir. Öteki partilere de saygılıyız. Onlardan birisi de biz gibi olsaydı, o zaman bize gerek kalmazdı. Yeni bir felsefe yeni bir anlayışla AK Parti kuruldu. Bize sol parti diyorlar, sağlık ve sosyal güvenlik politikamızı ancak sol partiler yapabilirmiş. Desinler varsınlar. Biz ülkemiz için, insanımız için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Artık klasik solun, sağın modası geçti. biz bir partiyiz ve ülkemiz ve insanımız için ne gerekiyorsa onu yaparız.



Biz 'ya ya' partisi değiliz, 'hep hep' partisiyiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Hem muhafazakarız, hem de demokratik değişimden yanayız. Bizim ekonomi anlayışımız insafsız kapitalist anlayış değildir. Biz kalkınmayı maddi ve manevi kalkınma olarak düşünüyoruz. Değerlerimiz bizim için önemlidir. Bu değerleri önemsemeyen, köksüz demokrat partiler sağa sola devrilirler. Halkımızın mutlu olması bizim için önemlidir."

