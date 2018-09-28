Devlet Bahçeli'ye nostaljik araba figürlü yüzük

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 35 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürüyle, ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük hediye etti. Küçükdemirel, \"Devlet Bey yüzüğü çok beğendi. Bize çok değer verdi. Daha güzel tasarımlar yapıp Devlet Bey\'in yanında olacağız\" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin daha öncede kullandığı bir çok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarladı. Tasarladığı yüzüğü MHP Genel Merkezi\'nde Devlet Bahçeli\'ye hediye eden Küçükdemirel, Bahçeli\'nin yüzüğü çok beğendiğini söyledi. Servet Küçükdemirel şunları söyledi:

\"Biz tasarım işi yapıyoruz. Bütün ünlülerle çalışıyoruz. Parti içerisinde il başkanları, milletvekilleri olsun Devlet Bey\'in yanına gidecekleri zamana bizden sipariş istiyor. Bizde güzel bir tasarım hazırlayıp kendilerine teslim ediyoruz. Devlet Bey\'de bu yüzükleri, tasarımları görünce ustayla tanışmak istiyorum demiş. En son MYK üyesi Hüseyin Korkmaz\'a yüzük yapmıştım. Hüseyin Korkmaz toplantıdan çıktıktan sonra beni arayıp ‘Devlet Bey seninle tanışmak istiyor’ dedi. Bende ona ‘Şaka yapıyorsunuz herhalde’ dedim. Oda ‘Kesinlikle şaka değil, seninle tanışmak istiyor.’ dedi. Bende bu böyle olmaz, ben bir hazırlık yapayım, elim boş gitmeyeyim, dedim. Sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Çünkü daha önce yaptığım tasarımlarda Selçuklu kartalını çok seviyor. Selçuklu kartalı, Türk motiflerini de uyarladığımız kenarlarına Türkmen beyini yazdığımız çok güzel tasarımlar yapmıştık. Bu sefer benim hediyem olacağı için, içine birde güzel bir espri olsun istedim. ‘’

Devlet Bahçeli’nin klasik araba tutkusu üzerine tasarım yaptığını ifade eden Küçükdemirel, \"Devlet Bey klasik arabaları çok seviyor. En son 1982 model Chrysler otomobile bindiği klibini gördüm. Çok hoşuma gitti. Bu konuyla alakalı benimde ufkumu açtı. Dedim ki ben yüzüğün üzerine bu sefer sevdiği iki tane doneyi yapayım. Bir tanesi sevdiği klasik arabaları, bir tanesi de ülkücülüğün sembolü olan 9 ışık. Onu kenarlarına yıldız olarak işleyim istedim. Sonra tasarıma başladım. Önce çizimlerini yaptım. Sonra tek tek uğraşa başladım. Önce arabayı bitirdim sonra kenarlarına yıldızlarını işledim sonrada yüzüğün bir kenarına Devlet Bey\'in isim ve soy isimlerinin baş harfleri olan \'D\' ve \'B\' harflerini işledim\" dedi.

ÇOK HOŞUNA GİTTİ

20 günde hazırladığı yüzüğü vermek için MHP Genel Merkezine gittiklerini ifade eden Küçükdemirel, \"Genel merkeze gittiğimizde sağ olsun Devlet Bey bizi çok güzel ağırladı. Sanata ve sanatçıya inanılmaz değer veren bir insan. Çok büyük bir devlet adamı. Böyle bir hediye ile geldiğimi bilmiyordu. Kutuyu açınca, ‘Bu benim bindiğim araba değil mi?’ deyince, efendim bu sefer bize böyle bir şey yapmak istedim, dedim. Nasıl olmuş dedim? ‘Mükemmel olmuş, bayıldım. Çok güzel bir sanat içerisindesiniz, böyle bir şey tasarlamış olmanız beni çok mutlu etti’ dedi. Öyle söyleyince inanılmaz mutlu oldum. Tekrar görüşelim istedi. ‘Ne zaman isterseniz gelin, sanatçıya her zaman kapımız açık’ dedi\" diye konuştu.

GÜMÜŞ VE BRONZ KULLANDIK

Yüzükte bronz ve gümüş kullandığını belirten Küçükdemirel, \"Bize çok değer verdi. Değer verdiği için biz bu değerin daha çok üzerine çıkmamız lazım. Keşke bütün siyasi liderlerimiz sanata ve sanatçıya Devlet Bey kadar değer verse. İnanılmaz mutlu olduk. Kesinlikle daha güzel tasarımlarla yanında olacağız. Biz bu yüzüğü bronz ve gümüşle çalıştık. Mükemmel oldu. Bronz gümüşe çok yakışıyor. Bronz çok fazla kullanılmadı. Sadece harfler ve 9 ışığı yapmış olduğum yıldızı bronzla yaptım. Geri kalan bütün her tarafı 925 ayar kaliteli bir gümüştür\" dedİ.



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