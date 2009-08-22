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Politika

Devlet Bahçeli'ye Köşk'ten cevap

Bahçeli'nin açıklamasına Köşk'ten cevap geçikmedi. "MGK'yı hedef alarak yapılmış açıklama yakışıksız bulunmuştur" denildi.

22 Ağustos 2009 03:00

Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı MGK'yı hedef alan açıklamalarına Köşk'ten cevap gecikmedi: MGK Toplantılarında yapılan görüşmelerin gizli olduğu kamuoyunun malumudur. Buna rağmen, dünkü MGK Toplantısında yapılan bir sunumun içeriği ve bu konuyla ilgili çalışmaların sınır ve doğrultusu konusunda sayın üyelerin ifade ettiği görüş ve tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olunmadan bugün MGK’yı ve sayın üyelerini hedef alarak yapılmış olan açıklama yakışıksız bulunmuştur.


 Bahçeli bu kez MGK'ya çattı!


Köşk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MGK toplantılarında yapılan görüşmelerin gizli olduğu kamuoyunun malumudur. Buna rağmen, dünkü MGK toplantısında yapılan bir sunumun içeriği ve bu konuyla ilgili çalışmaların sınır ve doğrultusu konusunda sayın üyelerin ifade ettiği görüş ve tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olunmadan bugün MGK’yı ve sayın üyelerini hedef alarak yapılmış olan açıklama yakışıksız bulunmuştur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapılan basın bildirisinin milletin kaygılarını daha da derinleştirdiğini" savunmuştu.

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