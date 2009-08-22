Devlet Bahçeli'ye Köşk'ten cevap

MGK Toplantılarında yapılan görüşmelerin gizli olduğu kamuoyunun malumudur. Buna rağmen, dünkü MGK Toplantısında yapılan bir sunumun içeriği ve bu konuyla ilgili çalışmaların sınır ve doğrultusu konusunda sayın üyelerin ifade ettiği görüş ve tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olunmadan bugün MGK’yı ve sayın üyelerini hedef alarak yapılmış olan açıklama yakışıksız bulunmuştur."MGK toplantılarında yapılan görüşmelerin gizli olduğu kamuoyunun malumudur. Buna rağmen, dünkü MGK toplantısında yapılan bir sunumun içeriği ve bu konuyla ilgili çalışmaların sınır ve doğrultusu konusunda sayın üyelerin ifade ettiği görüş ve tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olunmadan bugün MGK’yı ve sayın üyelerini hedef alarak yapılmış olan açıklama yakışıksız bulunmuştur."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapılan basın bildirisinin milletin kaygılarını daha da derinleştirdiğini" savunmuştu.