Karar yazarı Elif Çakır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili olarak "O anda ekranları başında olup da Devlet Bey’i izleyen MHP’lisi, CHP’lisi AK Parti’lisi, partilisi partisizi sanırım ‘alayımız’ soluk almadan, nefes almadan ekrana kilitlendik desek abartmış olmam" dedi. Çakır, "Devlet Bahçeli konuşma metinlerini kendisi el yazısıyla kaleme alıyormuş. Ardından da kaleme aldığı metni yardımcısına dikte ediyormuş. MHP’deki yetkili kaynağım 'Stratejik hususlarda bilgi notları ulaştırıyoruz elbette ancak Sayın Genel Başkanımız kendi yoğurt yiyişine göre hazırlıyor' dedi" ifadesini kullandı.

Elif Çakır'ın "Devlet Bahçeli'nin konuşma metnini kim yazıyor?" başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2016) yazısı şöyle:

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında öyle bir konuşma yaptı ki...

O anda ekranları başında olup da Devlet Bey’i izleyen MHP’lisi, CHP’lisi AK Parti’lisi, partilisi partisizi sanırım ‘alayımız’ soluk almadan, nefes almadan ekrana kilitlendik desek abartmış olmam.

Galiba. Sanırım. Tahminimce öyle oldu. Yok. Kesinlikle öyle oldu...

Diyebilirim ki partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli ‘atasözlerimizi’ ve ‘deyimlerimizi’ cümle içerisinde kullanma şovu yaptı. İçerisinde atasözünün geçmediği, deyimin yer almadığı, özlü sözün olmadığı bir tek cümlesi yok gibiydi. Bir nevi ‘yürüyen deyimlerimiz ve atasözlerimiz ansiklopedisi’ gibiydi.

Sizce dünkü konuşmada kaç tane atasözü kullandı Devlet Bey?

Dün MHP Genel Merkez’ini aradım, Bahçeli’nin konuşma metnini istedim. Ve tek tek atasözlerini çıkarttım:

“Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin!”, “Kızgın kireci elle yoğurmak, bir zalim karşısında el pençe durmaktan iyidir”, “Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır”, “Önüne geleni kapar, ardına geleni teper”, “Elifi görse mertek sananlar”, “Samana kazık çakmak”, “Hem kel hem fodul”, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır”, “İnceldiği yerden kopsun”,“Düşmanımın düşmanı dostumdur”, “Leb demeden leblebiyi anlamak”,“Mangalda kül bırakmamak”, “Bindiği dalı kesmek”, “İmaret yapılmadan öbek öbek dizilmek”, “Denize düşen yılana sarılır”, “Ahmak ata binerse bey oldum sanırmış, şalgam aşa girerse yağ oldum sanırmış”, “Söz biliyorsanız söyleyin inansınlar, bilmiyorsanız susun alayınızı adam sansınlar” (Bu hali pek sevimli. Devlet Bahçeli’nin söylemiyle söylensin bu atasözü), “Evli evine, köylü köyüne”, “Hem davul çalar hem kaçar”, “Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur”,“Demir tavında dövülür”, “Üzüm üzüme baka baka kararır”, “İşleri çıfıt çarşısına dönenler”, “Yağ mı yoğurttan yoğurt mu yağdan çıkar?”, “Zahmetsiz rahmet olmaz”, “Yağmur nereye yağsa tarlasını oraya taşıyanlar.”

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Elbette favorim ise CHP’ye yönelik söylediği şu atasözleri oldu:

“Düğüne giderler zurna beğenmezler, hamama giderler kurna beğenmezler”

“Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatırmış”

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“Hece hece, tane tane, ezberleyinceye kadar anlatmaya ben varım’ diyen Devlet Bahçeli’nin kırkbeş dakikalık konuşma metninde tam 30 tane deyim, atasözü yer alıyor. Peki, Devlet Bahçeli hiç bu kadar atasözünü, deyimi bir arada kullanmış mıydı?

Ve asıl peşine düştüğüm soru: Devlet Bahçeli’nin konuşma metinlerini kim yazıyor?

Dün gün boyu bu sorunun peşine düştüm... Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Nihayetinde sora sora Bağdat bile bulunuyorsa...

Sadece dört yüz kırk dokuz kilometre uzağımdaki bir sorunun cevabını bulmakta pek de zorlanmadım.

Velhasıl oturdum eyledim dersimi ezber... İşte MHP Genel Merkezi’nden yetkili isimlerden aldığım bilgiler:

l Dünkü konuşma bir ilk olmuş. Bugüne kadar bu kadar deyimi, atasözünü bir arada kullanmamış.

l Bu kadar atasözünü kullanmasındaki en önemli etken şu olmuş. Geçen hafta grup toplantısında ‘başkanlık sistemi’ üzerine yaptığı açıklamaya parti yetkilileri tarafından da bir iki kez izah getirilmesine rağmen ‘anlaşılmayınca’ atasözleriyle deyimlerle darb-ı meseller vererek tane tane anlatmaya karar vermiş.

l Devlet Bahçeli konuşma metinlerini kendisi el yazısıyla kaleme alıyormuş. Ardından da kaleme aldığı metni yardımcısına dikte ediyormuş. MHP’deki yetkili kaynağım “Stratejik hususlarda bilgi notları ulaştırıyoruz elbette ancak Sayın Genel Başkanımız kendi yoğurt yiyişine göre hazırlıyor” dedi. (Sanırım MHP’de deyimlerle konuşmak bir gelenek)

l Devlet Bahçeli akademisyen olma özelliğinden dolayı hafta içi notlar alırmış. Her pazartesi akşamı gerçekleştirilen Divan Toplantısında konu başlıkları ele alınır, istişare edilirmiş. Sonra Devlet Bey odasına çekilir gece 03:00’e, 04:00’e kadar konuşmasını yazarmış.

l Devlet Bey atasözleri ve deyimler konusunda gerçekten ansiklopedi gibiymiş. MHP’deki yetkili kaynağım diyor ki ‘Siz Devlet Bey’in öyle çok ciddi durduğuna bakmayın. Bir de kendisini dost meclislerinde Adana fıkraları anlatırken görün. Esprilidir. Muhabbetlidir.’

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Geçen hafta AK Parti’ye ‘Getirin elinizdeki anayasa değişikliğini, başkanlık sistemini Meclis’e, ya Meclis’ten çıkar ya halka gideriz’ çağrısında bulunan Devlet Bahçeli şu atasözünü de AK Parti’ye söylemiş:

‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’

Hamiş:

Vallahi bravo Devlet Bey... Lütfen Devlet Bey her zaman bekleriz. Ben şahsen her salı çayımı, kahvemi alıp sizi dinlemek üzere ekran başında olacağımı buradan ilan ediyorum.