Devlet Bahçeli'den teşkilatlara ‘FETÖ’ uyarısı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin il başkanlarına ‘FETÖ’ uyarısı geldi. Bahçeli, "Teşkilatlara sızmalarına engel olun" dedi.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Bahçeli toplantıda "FETÖ ile mücadele devam etmeli, mücadele edilirken de kurunun yanında yaş da yanmamalı" ifadesini kullandı. Mağdur edilenlerle ilgili bilgileri hükümet yetkililerine aktardıklarını belirten MHP lideri, il başkanlarına "Siz de ciddi ve sağlam bulduğunuz, iftiraya uğramış ülküdaşları tespit edin ve kurduğumuz komisyona isimlerini bildirin" dedi.

FETÖ'nün "15 Temmuz'da hükümete, öncesinde de MHP’ye operasyon yapmak istediğini" savunan Bahçeli, 9 Ekim'de başlayacak olan olağan kongre sürecini hatırlattı. İl başkanlarına "Kongre sürecini ciddiye alın. Dikkatli olun, FETÖ’cülerin teşkilatlara sızmalarına izin vermeyin" uyarısı yaptığı öğrenildi.