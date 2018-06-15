Devlet Bahçeli'den Suruç tepkisi: Çok yönlü incelenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç'taki saldırıya ilişkin olarak, “Bu olay her yönüyle üzücü. Bir siyasi milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Bu çok yönlü incelenmeli” dedi.

Bahçeli'nin bayram namazı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biz yıllardan beri Kandil’e bayrak dikmenin gereğini vurguladık. İnşallah o bayrak Kandil’de de dikilecek.

"Selahattin Demirtaş haricinde başka birini bulamadı mı HDP? Selahattin Demirtaş’tan başka aday mı yoktu? Türkiye’de demokrasi ölçüsü Selahattin Demirtaş’ın salınmasıyla alakalıysa bu yanlış.

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ben ilk turda Erdoğan’ın seçileceğine inanıyorum.

Türkiye’de 251 vatan evladımızın şehit edildiği, binlercesinin yaralandığı bir ortamda lüks arabalarla lüks villalarla kimlerin yaşadığını görüyoruz. ABD, Türkiye ile dostluğunu devam ettirmek istiyorsa FETÖ’yle birlikte hepsini paket yapıp Türkiye’ye göndermesi lazım.