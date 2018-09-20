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Devlet Bahçeli'den Muharrem ayı mesajı

"Aşura Günü'nde Rabbim hidayetten bizi ayırmasın dileğinin yanında birlik ve dirliğimizi hüsrana uğratmasın diyor, aziz vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum"

20 Eylül 2018 22:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alevilerin kutsal saydıkları Muharrem ayı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Mateme bürünmüş Muharrem ayı içindeki Aşura Günü’nde, Allah’tan niyazım; yeni Kerbela’ların olmaması, terör ve şiddetin son bulmasıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kerbela'da yaşananları hatırlatarak "Kerbela’da susuz kalan, çöl sıcağında şehitliğe koşan Hz.Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Bahçeli'nin açıklamaların tamamı şu şekilde:

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