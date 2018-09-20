Devlet Bahçeli'den Muharrem ayı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alevilerin kutsal saydıkları Muharrem ayı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Mateme bürünmüş Muharrem ayı içindeki Aşura Günü’nde, Allah’tan niyazım; yeni Kerbela’ların olmaması, terör ve şiddetin son bulmasıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kerbela'da yaşananları hatırlatarak "Kerbela’da susuz kalan, çöl sıcağında şehitliğe koşan Hz.Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Bahçeli'nin açıklamaların tamamı şu şekilde: