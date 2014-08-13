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Politika

Devlet Bahçeli'den 'istifa edecek misiniz?' diyen gazeteciye: Çok mu istiyorsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İhsanoğlu ile biraraya geldi

13 Ağustos 2014 20:19

MHP lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na teşekkür etmek için biraraya geldi.

Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi 10 Ağustos 2014 pazar günü, Türkiye, 12. cumhurbaşkanını seçmiştir. Bu seçimlere, 3 aday grmiştir. Bu adaylardan değerli bir ilim insanı ve diplomat olarak, seçimlere katılmıştır. Türkiye'nin siyasetine güzel bir üslupla iyi bir mücadele vermiştir. Kendisine teşekkürlerimizi bizatihi iletmiş olduk" diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "97 yılından beri 10 seçim kaybettiniz, istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çok mu istiyorsun? Erdoğan'ın arzularıyla ortak hareket etme" diye yanıt verdi.

 

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