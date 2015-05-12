T24 LogoT24 Logo
Politika

Devlet Bahçeli'den Figen Yüksekdağ'a 'MHP'li akraba' yanıtı

'Ülkücülerin bir faydası olmuşsa ondan da memnuniyet duyarım'

12 Mayıs 2015 13:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li akrabalarının kendisine sahip çıktığını söyleyen Halkalrın Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ için, "Ülkücülüğü referans göstererek, ülkücülerin bir faydası olmuşsa ondan da memnuniyet duyarım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, ailesinin MHP'li olduğunu ve oy vermeseler de kendisini desteklediklerini belirten Figen Yüksekdağ'a yanıt geldi. 

Habertürk gazetesinden Saliha Çolak'a konuşan Bahçeli, "Tanımıyorum kendisini. Yaşadığı bölge, Çukurova diye nitelendirdiğimiz bir bölgedir. Bölgeyi biliyorum ama kendisini, zihnini ve ailesini bilmiyorum. Bilinmeyen üzerinden de yorum yapmak doğru değil. Ama ülkücülüğü referans göstererek, ülkücülerin bir faydası olmuşsa ondan da memnuniyet duyarım" yanıtını verdi.

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, önceki gün yine Habertürk gazetesinde yayınlanan röportajında, ailesinde MHP'lilerin de bulunduğunu ancak kendisine de sahip çıktıklarını belirterek, "Fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Farklı ideolojik çizgilerde olsak bile ailemin sağ kesiminde olanları da akrabalarım olarak sahipleniyorum. Onlar da ‘anarşist Figen’i hep sahiplendiler! (Gülüyor). Partime oy vermeseler de hiçbir zaman saldırıya, hakarete uğramama izin vermediler" demişti. 

Haberin devamını okumak için tıklayınız...

ETİKETLER

devlet bahçelimhpfigen yüksekdağakrabahdp

İlgili Haberler

Figen Yüksekdağ: Ailem milliyetçi, babam 7 yıl benimle konuşmadı

'Geniş ailem ağırlık olarak MHP’lidir, akrabalarım arasında MHP’den siyaset yapanların sayısı çok fazla'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24