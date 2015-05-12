Devlet Bahçeli'den Figen Yüksekdağ'a 'MHP'li akraba' yanıtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li akrabalarının kendisine sahip çıktığını söyleyen Halkalrın Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ için, "Ülkücülüğü referans göstererek, ülkücülerin bir faydası olmuşsa ondan da memnuniyet duyarım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, ailesinin MHP'li olduğunu ve oy vermeseler de kendisini desteklediklerini belirten Figen Yüksekdağ'a yanıt geldi.



Habertürk gazetesinden Saliha Çolak'a konuşan Bahçeli, "Tanımıyorum kendisini. Yaşadığı bölge, Çukurova diye nitelendirdiğimiz bir bölgedir. Bölgeyi biliyorum ama kendisini, zihnini ve ailesini bilmiyorum. Bilinmeyen üzerinden de yorum yapmak doğru değil. Ama ülkücülüğü referans göstererek, ülkücülerin bir faydası olmuşsa ondan da memnuniyet duyarım" yanıtını verdi.

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, önceki gün yine Habertürk gazetesinde yayınlanan röportajında, ailesinde MHP'lilerin de bulunduğunu ancak kendisine de sahip çıktıklarını belirterek, "Fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Farklı ideolojik çizgilerde olsak bile ailemin sağ kesiminde olanları da akrabalarım olarak sahipleniyorum. Onlar da ‘anarşist Figen’i hep sahiplendiler! (Gülüyor). Partime oy vermeseler de hiçbir zaman saldırıya, hakarete uğramama izin vermediler" demişti.

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