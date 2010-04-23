Devlet Bahçeli'den 'çocuk affı' önerisi

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 90. yıl dönümü nedeniyle ''çocuk affı''nın düşünülmesinin isabetli olacağını belirterek, Hükümetin bu konuyu ele alıp tartışmasında yarar olacağını söyledi.





Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Çocuklarda suçluluk oranının arttığına dikkati çeken Bahçeli, Adalet Bakanlığı'nın hükümlü ve tutuklu sayısının ne kadar olduğunu iyi görmesi gerektiğini belirtti.





Bahçeli, ''Zannediyorum siyasi iktidar çocuk suçlu sayısındaki artışın, hükümlü ve tutuklu çocukların cezaevinde yaşadıkları sorunları dikkate alarak, çocuklarımızı birçok alışkanlıklarından kurtarabilecek bir tedbiri geliştirmesinde yarar olacağı düşüncesinden hareket etmek lazımdır. O zaman 90. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 90. yılında bir çocuk affını düşünmek kanaatimce çok isabetli olur. Bunu hükümetin ele alıp tartışmasında yarar vardır'' diye konuştu.