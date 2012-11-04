Devlet Bahçeli yeniden MHP'nin genel başkanı seçildi

Devlet Bahçeli MHP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 725 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Ankara Arena Spor Salonu'ndaki kurultayda, kayıtlı bin 240 delegenin bin 220'si oy kullandı. Oyların bin 214'ü geçerli, 6'sı geçersiz sayıldı.

Devlet Bahçeli'nin 725 oyla genel başkanlığa yeniden seçildiği kurultayda, Trabzon Milletvekili Koray Aydın 441, eski MHP İzmir İl Başkanı Musavat Dervişoğlu da 48 oy aldı.

Bahçeli MYK listesini sunarken, Musavvat Dervişoğlu lisete vermeyeceğini söyledi.

Partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Bahçeli'nin çarşaf listesi

Kurultay konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2071 hedefinin ''tamamen aldatma ve asıl manasından uzak kaldığını'' savunan Bahçeli, şöyle devam etti:

''Her şeyden önce, bu gidişle Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümünde Anadolu'da, Allah muhafaza, millet kalmayacaktır. AKP zihniyeti dağılmış, örselenmiş, parçalanmış bir millet rüyasını gerçekleştirmenin arayışındadır. 1071'in hatıra ve emanetine ihanet olan bu durumun bizim nezdimizde kabul ve tasdiki elbette mümkün değildir. Başbakanın 2071 hedefinde Türk milleti, Türk kimliği, Türk, Türk vatanı yoktur.''

Bahçeli, ''Ülkü ve gayemiz; son yurdumuzda devlet kurmamızın bininci yıl dönümü olan 2077'de,Türkiye'nin dünyaya yön ve nizam veren, siyasi, ekonomik ve kültür alanında rakipsiz bir kutup başı haline gelmesidir'' dedi.

'Okyanus ötesine tutunmadan'

Düşüncelerinden ayrılmadan, ''okyanus ötesine tutunmadan'' Türk milletinin iktidarını kuracaklarını mutlaka ispatlayacaklarını belirten Bahçeli, ''Ülkücü Cumhurbaşkanı, ülkücü Başbakan, ülkücü Meclis Başkanının aynı anda bulunması ve eşgüdüm halinde çalışması hayal değildir'' diye konuştu.

'Kürt sorunu yok'

Bahçeli, Türkiye'nin, yakın vadede Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı yoluyla federasyon patikasına sokulacağını öne sürdü.

''Türkiye'de Kürt sorunu yoktur'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

''Tarihsel süreç içinde Türk milleti üzerinde oynanan oyunlar ve bölücülük kalkışması vardır. Sözde Kürt sorunu kanlı emperyalistlerin tuzağıdır. Sözde Kürt sorunu bölücü terörün hain ve kanlı eylemlerini sakladığı ihanet kılıfıdır. Türk milleti mozaik değildir. Türk milleti derin farklılıkların uyum ve ittifakıyla kurulmuş geçici ve gevşek bir topluluk değildir.''

Bahçeli, ''böyle giderse, İmralı canisinin önce ev hapsine alınmasının, sonra serbest kalmasının gündeme geleceğini'' iddia etti.

Devlet Bahçeli, ''Kim ki partimize baston, stepne, kuyruk, vagon diyorsa küstahlığın, ahlaksızlığın dibine batmıştır'' diye konuştu.

9 maddelik milli mutabakat metni

Milli mutabakatın herkes tarafından bilinmesini istediğini belirten Bahçeli, daha sonra 9 maddelik metni açıkladı. Bahçeli'nin açıkladığı milli mutabakat metni şöyle:

1- Türkiye devleti sokakta bulunmamıştır. Sokağa, teröre ve AKP’ye de teslim edilmeyecektir.

2- Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir, ülkesi ve milleti bir ve bütündür.

3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve sahibi topyekûn büyük Türk milletidir.

4- Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes; ırk, dil, din ve mezhep farklılığına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir.

Milli varlığımızın temeli bu mensubiyet şuuru ve milli birlik ruhudur ve Türklük üst ve vazgeçilmez kimliğimizdir.

5- Türk milletine yeni kimlik ve isim arayışları, yeni vatandaşlık icatları boş ve nafile faaliyetler olarak kalmaya her zaman mahkûmdur.

6- Türk milleti varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ilelebet payidar kalacaktır. Unutulmasın ki Türkiye asla Türk milletsiz olamayacaktır.

7- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve büyük Türk milletinin varlığına Türk milliyetçileri bir, iri ve diri olduktan sonra kimse son ihanet vuruşunu yapamayacak ve kabus rüyaları gerçekleşmeyecektir.

8- Bu yüzden, milliyetçi-ülkücü hareketin, hain emeller karşısında sessiz, duyarsız, tepkisiz ve hareketsiz kalması asla düşünülemeyecektir.

9- Türkiye bizimdir, bu aziz vatan hepimizindir ve bunun için haykırarak diyoruz ki Türk Milleti Sensiz Asla.

Bahçeli, 2 saat süren konuşmasını şair Arif Nihat Asya'dan esinlendiği duayla bitirdi.

3 milyon kişiyle ön seçim

Lehte ve aleyhte yapılan alkışlar nedeniyle bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kalan MHP Genel Başkan adayı ve Trabzon Milletvekili Koray Aydın, Türkiye'nin güçlü bir MHP'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Birey temelli bir hareketin başlayabilmesi için partiye üyelik sistemini değiştireceklerini, en az 3 milyon kişiyle ön seçim yapacaklarını ifade eden Aydın, kimsenin Ankara'da parti genel merkezinde, katlarda dolanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu da milliyetçi hareket içinde otoritenin yetkiden değil sevgiden kaynaklanması gerektiğini belirtti.

Bin 216 delege katıldı

Toplam bin 216 delegenin katıldığı belirtilen kurultayda Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş seçildi.

Kurultayda MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu başkanlığında bir heyet, Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etmek üzere görevlendirildi.