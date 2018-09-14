Devlet Bahçeli: Türkiye ve yönetimin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin ve yönetimin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmamalı. Çakıcı hakkında verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkuları Sağlık Bakanlığı inceleyebilirdi" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya rapor veren Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan doktorların gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Dün gözaltına alınan 21 doktordan 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken Bahçeli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin tek sorununun Alaattin Çakıcı olmaması gerektiğini belirterek, "Uzun zamandır hükümlü olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı Keskin Cezaevi'nden önce rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledilmiş ardından Sincan Cezaevi'ne getirilmiştir. Bu süre içinde önce Kırıkkale Başsavcısı görevden el çektirilmiş bugün ise basından öğrendiğim kadarıyla altısı uzman doktor olmak üzere 21 hekim gözaltına alınmıştır.

"Raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığı inceleyebilirdi"

Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerek. Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi." dedi.