Devlet Bahçeli: Tunceli MHP'yi bağrına basacaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli, 28 Kasım Cuma günü Tunceli'ye yapacağı ziyareti değerlendirerek "Tunceli'de herhangi bir provaskasyon yaşanacağına inanmıyorun. Tunç yüreklilerin yöresidir. Tunceli'nin de manası budur biliyorsunuz. Tunceli, MHP'yi bağrına basacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli ile MHP milletvekilleri, bugün uçakla Malatya'ya gidecek ve karayoluyla Elazığ'a geçecek. Geceyi Elazığ'daki Akgün Otel'de geçirecek olan Bahçeli, yarın MHP'lilerin oluşturacağı uzun araç konvoyu ile Tunceli'ye gitmek üzere yola çıkacak. Kafiledekilerin, Keban Baraj Gölü'nde çalışan feribotlara sığmayacağı için MHP konvoyu 135 kilometre karayolunu kat ederek Tunceli'ye ulaşacak.

Devlet Bahçeli'nin Tunceli programı

Devlet Bahçeli hazırlanan programa göre ilk olarak Tunceli Valiliği'ni ziyaret edecek, ardından cuma namazı için camiye gidecek.



Kentte esnafı ziyaret edip sorunlarını dinleyecek olan Bahçeli, temasları sırasında cem evine de gidecek. Bahçeli'nin Tunceli ziyaretiyle ilgili bilgi veren MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, "Genel Başkanımızı bu akşam Malatya sınırında karşılayacağız. Sabah saat 09.30'da Tunceli'ye gitmek için büyük bir konvoy eşliğinde Elazığ'dan hareket edeceğiz. Bizim için Türkiye'nin her karış toprağa aynıdır. Tunceli de bunlardan biridir. Tunceli'ye kardeşliğimizi pekiştirmek için gidiyoruz. Hiç kimse bunun altında bir art niyet veya provokasyon aramasın. Biz kardeşiz, kardeşliğimizi pekiştirmek için gidiyoruz" dedi.